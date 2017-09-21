Татарстан реализует программу ремонта поликлиник за 7,5 млрд рублей

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан начал реализацию программы по ремонту и оснащению современным оборудованием всех поликлиник стоимостью 7,5 миллиарда рублей, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Минниханов в четверг обратился к Госсовету Татарстана с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении республики, которое определяет стратегию дальнейшего комплексного развития региона и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.

"В этом году начата новая беспрецедентная программа. В течение двух лет планируется капитально отремонтировать, привести в нормативное состояние и оснастить современным оборудованием все поликлиники Татарстана. Это 197 объектов. Из бюджета республики на эти цели выделено 7,5 миллиарда рублей", — сказал Минниханов в своем выступлении.

Наряду с материально-техническим обеспечением важнейшей задачей, по словам Минниханова, является внедрение во всех поликлиниках современных пациентоориентированных технологий, таких как "Дружелюбная поликлиника — татарстанский стандарт". Проект прошел успешную апробацию в крупных городах республики, поддержан населением и медицинскими работниками.

Президент Татарстана отметил, что реализация запланированных мероприятий по строительству, ремонту и оснащению медицинских учреждений, развитию высокотехнологичной медицинской помощи способствует повышению качества предоставляемых медицинских услуг, а также росту продолжительности жизни татарстанцев, которая превысила 73,5 года.

"Вместе с тем требуют решения проблемы, связанные с доступностью специализированной медицинской помощи в поликлиниках. Решать их нужно в комплексе с одновременным использованием цифровых, организационных и кадровых технологий", — подчеркнул Минниханов.

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