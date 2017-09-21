Ямал направит допдоходы в 8,34 млрд рублей на приоритетные направления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направят дополнительные доходы ямальского бюджета в размере 8,34 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетников, переселение из аварийного жилья и дорожное строительство, сообщает в четверг правительство региона.

Такое решение было принято в ходе первого после парламентских каникул заседания законодательного собрания ЯНАО, в котором принимают участие представители ямальского правительства и профильных департаментов.

"Одной из самых важных стала тема финансирования важных направлений социально-экономического развития региона из дополнительных доходов ямальской казны. Принято решение, что дополнительные доходы ямальского бюджета в размере 8,34 миллиарда рублей будут направлены на приоритетные направления. Это повышение оплаты труда бюджетников, переселение из аварийного жилья, дорожное строительство, обеспечение многодетных семей жильем, увеличение финансового обеспечения содержания детей в приемных семьях и других социальных выплат населению", — говорится в сообщении.

Правительство отмечает, что дополнительные ресурсы получены в связи с увеличением поступлений налога на имущество организаций и налога на прибыль организаций, работающих на территории Ямала, а также целевыми поступлениями из федерального бюджета.

Общий объем доходов окружного бюджета на 2017 года составит 139,7 миллиарда рублей, расходов – 151,79 миллиарда рублей, прогнозируемый дефицит по сравнению с утвержденным показателем не изменится и останется на уровне 12,08 миллиарда рублей.

Адресная инвестиционная программа региона увеличилась на 2,8 миллиарда рублей и составила 6,73 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на завершение строительства объектов с высокой степенью готовности, включая детские сады, школы, объекты культурно-спортивной направленности. Межбюджетные трансферты местным бюджетам увеличены почти на 5% и составляют 56,65 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.