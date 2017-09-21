Глава ФССП: кабмин поддержал создание счетов для защиты соцвыплат

© Фото : предоставлено Отделом по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов

© Фото : предоставлено Отделом по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов

© Фото : предоставлено Отделом по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов

© Фото : предоставлено Отделом по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов

СУЗДАЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что правительство поддержало инициативу создания в России специальных счетов, средства на которых будут защищены от принудительного списания за долги.

Ранее Аристов в интервью РИА Новости рассказал, что в РФ планируется создать специальные счета, которые обеспечат иммунитетом социальные выплаты, сохранив их от списания в счет выплаты долгов.

"Правительство концептуально поддержало соответствующие законопроекты, они готовятся к первому чтению. Полагаем, что это позволит полностью исключить случаи списания социальных выплат", — сказал Аристов журналистам.

Глава ФССП рассказал, что законопроекты предусматривают в том числе административную ответственность юридических лиц за неправильное, не по назначению использование средств, находящихся на таком счете.

Аристов пояснил, что сейчас приставы не знают о назначении денег на счетах граждан, поэтому случаи списания социальных выплат, таких как алименты, случаются нередко.