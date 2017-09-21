Тюменские разработчики показали инновационное оборудование

ТЮМЕНЬ, 21 сен — РИА Новости. Тюменская нефтесервисная компания разработала первое в России оборудование, позволяющее, не складируя, использовать нефтеотходы для выработки тепла, очистки воды на месторождениях и производства дорожного материала. Комплекс способен переработать 2 тысячи тонн отходов в месяц, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Уникальную технологию тюменские новаторы презентовали на VIII Тюменском нефтегазовом форуме, который проходит в Тюмени 20 — 21 сентября.

"Комплекс рассчитан на обслуживание двух буровых вышек и представляет собой мобильную установку, состоящую из трех модулей: для переработки шламов в безопасный грунт, для очистки буровых сточных вод и для переработки углеродосодержащих отходов в печное топливо. Блоки выполнены на полуприцепных автомобильных платформах, поэтому способны перемещаться по месторождению", — сказал собеседник агентства.

"Мы позиционируем Тюмень как столицу нефтяного и газового сервиса, не добычи, а именно сервиса, поэтому нам важно, чтобы на форум приезжали люди, готовые предложить инновационные решения в сфере добычи и переработки углеводородного сырья", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

VIII Тюменский нефтегазовый форум собрал около 2 тысяч участников, представители 80 городов России и зарубежных стран презентовали свои разработки в сфере ТЭК. Основные темы форума — экология, инновации и подготовка высококвалифицированных кадров для топливно-энергетического комплекса.

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