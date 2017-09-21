ЦБ хватит средств на санацию 20 крупных банков, считают в АРБ

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ЦБ РФ хватит средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на финансовое оздоровление не только "ФК Открытия" и Бинбанка, но и других крупных банков, сообщил РИА Новости глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

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Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через ФКБС. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"У ЦБ РФ хватит средств, чтобы провести санацию и двадцати крупных банков. ЦБ идет по пути санации, и это правильно, потому что есть специальные средства, специально создан Фонд консолидации. Фонд не бездонный, но если будет нужно — фонд пополнят. У ЦБ и собственных средств достаточно", — сказал Тосунян.

"Все не бездонно, и мы не можем штамповать деньги и раздавать их, но если дело дошло до такой ситуации, когда у крупных банков возникают проблемы, то гораздо дешевле оказать им поддержку на ранней стадии, и потом все это окупится сторицей", — добавил эксперт.

Тосунян отметил, что новый механизм санации является более "экономным". "Раньше банкротили большое количество банков, тогда действительно приходилось очень много средств изыскивать, чтобы и вкладчикам выплачивать, и банкротов потом банкротить, и нести убытки по многим параметрам", — напомнил глава банковской ассоциации.

Согласно данным РИА Рейтинг, "ФК Открытие" на 1 сентября занимал 8-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 2,7 триллиона рублей. Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей.