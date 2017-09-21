Новикомбанк предоставит "ОДК-Климов" кредит в 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Новикомбанк (контролируется Ростехом) предоставит АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) кредит в размере 3,5 миллиардов рублей на пополнение оборотных средств, сообщается в пресс-релизе банка.
"Предприятие динамично развивается и осуществляет перспективные проекты, которые требуют соответствующего финансирования. Новикомбанк готов его предоставить в необходимом объеме максимально оперативно, поэтому наше эффективное взаимодействие постоянно расширяется",- приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.