Новикомбанк предоставит "ОДК-Климов" кредит в 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Новикомбанк (контролируется Ростехом) предоставит АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) кредит в размере 3,5 миллиардов рублей на пополнение оборотных средств, сообщается в пресс-релизе банка.

Новикомбанк сотрудничает с "ОДК-Климов" с 2015 года, предприятию установлен лимит в размере 3,5 миллиардов рублей и 2 миллиардов рублей — на банковские гарантии. Кроме того, на обслуживание в банк переведены контракты предприятия на общую сумму более 2,6 миллиарда рублей, отметили в банке.

"Предприятие динамично развивается и осуществляет перспективные проекты, которые требуют соответствующего финансирования. Новикомбанк готов его предоставить в необходимом объеме максимально оперативно, поэтому наше эффективное взаимодействие постоянно расширяется",- приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.