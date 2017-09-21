В Минэнерго рассказали об ожидаемых объемах нефтепереработки по итогам года

ТЮМЕНЬ, 21 сен — РИА Новости. Объем переработки нефти в России на данный момент соответствует показателю на аналогичный период прошлого года, по итогам года составит примерно 285 миллионов тонн, сообщил в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"На настоящий момент по сравнению с прошлым годом мы примерно находимся на том же уровне переработки, это примерно 285 миллионов по году, которые мы получим, плюс-минус до 2%", — сказал он.

Ранее Минэнерго РФ прогнозировало снижение объема нефтепереработки в текущем году на 2% — до 280 миллионов тонн. По данным ведомства, нефтепереработка в 2016 году составила 285,5 миллиона тонн.

По прогнозу министерства, переработка в 2018 году может составить 275-278 миллионов тонн, в 2019 году — 273-278 миллионов тонн, в 2020 году — 271-278 миллионов тонн.