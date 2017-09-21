ЦБ не согласует с Кремлем действия по оздоровлению банков, заявил Песков

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Центробанк РФ — это независимый орган, и его действия по финансовому оздоровлению банков не требуют согласования с Кремлем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что это независимый орган (ЦБ — ред.). Процесс регулирования банковского сектора находится полностью в руках и компетенции Центробанка. Никаких согласований действия Центробанка не требуют. ЦБ полностью контролирует ситуацию в плане обеспечения стабильности в банковском секторе. Это не требует согласования с Кремлем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласует ли ЦБ с Кремлем свои действия по спасению банков.

"Хочу Вам напомнить неоднократно сказанные президентом слова в поддержку Центробанка и Эльвиры Набиуллиной", — добавил он, подчеркнув, что отношения с кредитными учреждениями в России являются прерогативой Центробанка.

Банк России в четверг принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка. В рамках данных мер планируется участие регулятора в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым стал "ФК Открытие", когда ЦБ в конце августа объявил, что вложит в этот банк средства ФКБС и станет его главным акционером.