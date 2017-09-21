Шишханов назвал одну из причин сложностей в Бинбанке

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Совладелец Бинбанка Михаил Шишханов заявил, что одной из причин, повлекших трудности для банка, стало развитие интернет-технологий, которые привели к снижению стоимости коммерческой недвижимости.

"Касаемо строительной отрасли – конечно, она переживает сложные времена", — заявил Шишханов в интервью "России-24". Он отметил, что у Бинбанка очень большой портфель в сфере строительства, причем если в жилищном строительстве, по его словам, "более-менее есть денежный поток", то с портфелем коммерческой недвижимости работать будет сложнее.

ЦБ в среду сообщил, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность его оздоровления через ФКБС — решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Позже в тот же день регулятор заявил, что предоставил деньги Бинбанку для поддержки ликвидности.

"Все, наверное, сложнее в коммерческой недвижимости, и дело не в том, что рынок просел, но меняется и парадигма бизнесов: с учетом онлайн меньше нужно офисов, люди сидят уже дома работают, меньше самих офисных помещений нужно". – заявил Шишханов.

Менее востребованными, по его словам, стали и торговые помещения, из-за того, что торговля тоже "очень сильно переходит в онлайн". "В целом в мире идет реорганизация коммерческой недвижимости, и многие банки, и Бинбанк в том числе, имеет большие портфели, и с этими портфелями надо работать", — заявил он.

По данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 августа занимал 11-е место среди российских банков по размеру активов, с показателем в 1,2 триллиона рублей. Бинбанк основан в 1993 году, основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев с совокупной долей владения 96,452% голосующих акций.