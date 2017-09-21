Власти поддерживают "капитанов бизнеса" в сфере инноваций, заявил Песков

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Власти РФ поддерживают и намерены и дальше поддерживать "капитанов бизнеса", особенно в инновационных сферах, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент начинает публичную часть своего рабочего дня с посещения офиса компании "Яндекс". Он поздравит "Яндекс" и его сотрудников с 20-летием. "Яндекс" — это лидирующая компания в своем секторе, и, конечно, президент неоднократно говорил о том, что государство поддерживает и намерено поддерживать капитанов бизнеса, особенно в инновационных сферах", — сказал Песков.

Он добавил, что в офисе компании президенту покажут основные ее продукты, "как там идет работа, как работают разработчики". "Он пообщается с разработчиками, ему покажут и прототип автомобиля, который оснащен беспилотной системой управления", — сказал пресс-секретарь президента.