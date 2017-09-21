Шишханов не исключил продажи некоторых активов Бинбанка при необходимости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Некоторые активы Бинбанка могут быть проданы в случае необходимости в процессе его оздоровления, заявил в интервью "Россия 24" cовладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"Банк будет вести свою операционную деятельность максимально эффективно. Надо будет продавать — будем продавать, не надо — не будем продавать. Активов у банка много, мы, наверное, один из самых капитализированных банков с точки зрения активов", — заявил совладелец Бинбанка, отвечая на вопрос, будет ли банк продавать свои активы.

Согласно данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".