СМИ сообщили о продаже последнего медиаактива "Онэксим" Прохорова

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала всю свою долю в "Сноб Медиа" генеральному директору журнала Марине Геворкян, сообщается на сайте "Сноба".

"Группа "Онэксим" в рамках реализации новой инвестиционной стратегии приняла решение прекратить свое участие в российских медиаактивах. Проект "Сноб" оставался последним активом группы в этом секторе", — приводятся на сайте издания слова генерального директора группы "Онэксим" Дмитрия Разумова.

Разумов выразил надежду, что команда "Сноба" под руководством Геворкян "сможет обеспечить необходимую преемственность и динамику в развитии этого проекта".

"Я уверена, что в статусе независимого медиаактива "Сноб" укрепит лидерские позиции, что обеспечит развитие отношений с давними коммерческими партнерами и привлечет новых. Базовые принципы — качественная публицистика, оперативная новостная журналистика, живой и тесный контакт с читательской аудиторией в рамках интернет-сообщества и клуба при этом останутся неизменными. Хочу заверить в этом редакционную команду и всех неравнодушных к судьбе нашего проекта", — сказала в свою очередь Геворкян.

Она работает в компании с 2009 года, а занимает пост генерального директора ООО "Сноб Медиа" с 2012 года.

В июне группа "Онэксим" продала ещё один свой актив в отрасли медиа. Группа ЕСН тогда выкупила у "Онэксима" 65% акций и долг РБК. Сумма сделки не раскрывалась.