Шишханов пообещал всеми силами и средствами поддерживать Бинбанк

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что намерен всеми силами и средствами поддерживать Бинбанк.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"Это (оздоровление банка — ред.) сложный, тяжелый труд. Я всеми силами и всеми средствами буду поддерживать банк… Последние год-полтора я продавал свои активы, чтобы вливать в капитал. Последнее вливание в капитал банка я сделал в декабре месяце порядка 200 миллионов долларов. Собственно, почему в феврале я стал уже обращаться за возможной помощью, — я понимал, что у меня средств уже не хватит для поддержки капитала банка", — сообщил Шишханов.

Согласно данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".