В Бинбанке пообещали приложить максимум усилий для эффективной санации

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вся команда Бинбанка приложит максимум усилий для эффективного проведения мер по финансовому оздоровлению банка, что позволит усилить позиции банка, следует из обращения председателя правления Бинбанка Евгения Давыдовича.

Банк России в четверг принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка. В рамках данных мер планируется участие регулятора в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым стал "ФК Открытие", когда ЦБ в конце августа объявил, что вложит в этот банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

В среду ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность его санации через ФКБС, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Днем регулятор заявил, что предоставил деньги Бинбанку для поддержки ликвидности.

"Вся команда банка и я лично приложим все усилия, чтобы финансовое оздоровление Бинбанка под полным контролем регулятора проходило максимально эффективно. Мы остаёмся одним из крупнейших банков страны, а государственная поддержка позволит усилить наши позиции, повысить качество продуктов и услуг, а главное — быть надежным банком, в котором каждый клиент может быть уверен", — сообщил Давыдович.

"Банк России сообщил о своём согласии на финансовое оздоровление Бинбанка. Это означает, что со стороны ЦБ РФ банку будет оказана полная поддержка — и управленческая, и финансовая. И самое главное, что у наших клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, исполнять все свои обязательства, проводить платежи, выдавать и принимать вклады", — прокомментировал ситуацию председатель правления банка.

Топ-менеджер банка также напомнил, что для удобства клиентов в ближайшие дни все российские офисы Бинбанка будут работать на два часа дольше. "Мы продлили режим работы специально для того, чтобы каждый клиент при желании мог прийти в отделение, задать интересующие вопросы, совершить необходимые операции", — отметил Давыдович, добавив, что благодаря поддержке ЦБ РФ у банка достаточно средств для исполнения обязательств и что нет никакой необходимости снимать вклады досрочно.