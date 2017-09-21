Выплаты вкладчикам банка "Арсенал" начнутся не позднее 5 октября

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского банка "Арсенал" начнутся не позднее 5 октября, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Банк России с 21 сентября отозвал лицензию у банка в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. Регулятор также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 495-е место в банковской системе РФ.