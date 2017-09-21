Выплаты вкладчикам банка "Арсенал" начнутся не позднее 5 октября

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского банка "Арсенал" начнутся не позднее 5 октября, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 5 октября 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Банк России с 21 сентября отозвал лицензию у банка в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. Регулятор также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, деятельность банка с 2016 года в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Регулятор также отметил использование рискованной бизнес-модели и низкое качество значительной части активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 495-е место в банковской системе РФ.