В Бурятии договорились о строительстве ледовой арены

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Ледовый дворец в Бурятии будет построен в рамках частно-государственного партнерства; уже определено место для спортивной арены, сообщила пресс-служба главы республики Алексея Цыденова.

По данным пресс-службы, данное решение было озвучено в среду на совещании Минспорта РФ по вопросам развития проектов в рамках государственно-частного партнерства в Бурятии.

"Состоялось совещание в Минспорта под председательством заместителя министра Павла Новикова по развитию проектов строительства спортивных объектов в республике в рамках государственно-частного партнерства, в частности, по строительству ледового дворца. Достигнута договоренность о том, что частный инвестор проектирует объект самостоятельно, правительство республики формирует концессионную схему строительства ледового дворца", — сказал Цыденов, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что место под будущий дворец уже определено, планируется, что ледовую арену построят на территории Физкультурно-спортивного комплекса. Заявку на участие в проекте направила компания "Арена", отметили в пресс-службе. Стоимость проекта пока не называется.

На совещании также были затронуты вопросы развития спортивной реабилитационной базы в селе Максимиха и другие проекты.

Тема строительства ледового дворца в Бурятии обсуждался в апреле на пленарном заседании ежегодного медиафорума ОНФ под председательством президента России Владимира Путина. Одна из участниц медиафорума, журналистка из Бурятии, посетовала, что регион, пожалуй, единственный, где все еще нет ледового дворца, вопрос со строительством решается более 7 лет. В ответ Путин пообещал вместе с региональными властями построить каток для хоккеистов в регионе.