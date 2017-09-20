Госдума приняла в I чтении законопроект о введении системы tax free

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России системы tax free, внесенный правительством РФ.
Принятие законопроекта позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы НДС, уплаченные при приобретении товара в организациях розничной торговли в России, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Бюджетный комитет при доработке законопроекта ко второму чтению считает необходимым конкретизировать механизм обращения иностранным гражданином за получением компенсации сумм НДС. Должно быть определено, в каких случаях он может обратиться к организации розничной торговли, реализовавшей ему товар, а в каких — к лицу, действующему на основании соглашения с такой организацией.
Система tax free — это распространённая практика во многих странах мира, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, иностранцы, покидающие Россию, смогут возвращать НДС с купленных в ней товаров, то есть "18% за минусом комиссии компании, которая будет оператором этой системы".
Глава российского кабмина отмечал, что в России система tax free "заработает" с 1 октября 2017 года. Система в пилотном режиме может быть запущена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. А затем, по итогам пилотного запуска, власти РФ уже будут принимать решение о ее дальнейшем распространении.