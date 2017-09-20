Россельхознадзор может ограничить ввоз фруктов из Сербии из-за нарушений

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз продукции из Сербии в связи с участившимися случаями поступления на территорию РФ нектаринов, слив и персиков, зараженных восточной плодожоркой, сообщается на сайте ведомства.

По его данным, с августа по сентябрь текущего года было выявлено 12 случаев, когда в партиях сербских нектаринов, слив и персиков была обнаружена карантинная как для России, так и для стран-членов ЕАЭС восточная плодожорка.

"Россельхознадзор считает необходимым продолжить совместный предотгрузочный мониторинг подкарантинной продукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию, а также при дальнейшем выявлении карантинных объектов будет вынужден принять меры ограничительного характера на ввоз подкарантинной продукции происхождением Республики Сербия на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.