Россельхознадзор может ограничить ввоз фруктов из Сербии из-за нарушений

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз продукции из Сербии в связи с участившимися случаями поступления на территорию РФ нектаринов, слив и персиков, зараженных восточной плодожоркой, сообщается на сайте ведомства.
"Россельхознадзор считает необходимым продолжить совместный предотгрузочный мониторинг подкарантинной продукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию, а также при дальнейшем выявлении карантинных объектов будет вынужден принять меры ограничительного характера на ввоз подкарантинной продукции происхождением Республики Сербия на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.