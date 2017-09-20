Минсельхоз Турции: экспорт томатов не связан с импортом мяса из России

АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Экспорт в РФ турецких томатов и импорт в Турцию российского мяса не увязывались в ходе обсуждений на первом заседании российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству, сообщило министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции.

В заявлении отмечается, что по сообщению одной из газет, на заседании комитета, прошедшего 13-14 сентября в Анталье, российской стороной якобы было выдвинуто условие, по которому Турция должна импортировать мясо из России в обмен на возобновление экспорта турецких томатов в РФ, и якобы Анкара согласилась с этим условием.

"Подготовленное по итогам заседания и отвечающее пожеланиям двух стран соглашение подписали заместители министров сельского хозяйства Турции и России. Проблемы экспорта томатов и импорта мяса никак не связывались друг с другом. При необходимости вопрос импорта мяса может быть рассмотрен, если будут соблюдены необходимые ветеринарные требования, и турецкая сторона это подтвердит", — говорится в заявлении турецкого Минсельхоза, полученном РИА Новости.

В заявлении отмечается, что на заседании комитета обсуждались такие вопросы, как ветеринарный контроль, рыболовство, растениеводство и карантин растений, развитие сельского хозяйства, исследования в этой сфере, экспорт фруктов и овощей, белого и красного мяса. "Были проведены позитивные переговоры по устранению технических недочетов в вопросе экспорта томатов", — говорится в документе.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Россельхознадзор с 1 сентября разрешил ввоз салата-латука, айсберга, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции, но запрет на томаты все еще действует.