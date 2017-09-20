"Лукойл" намерен продать свой нефтеперерабатывающий комплекс в Италии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Лукойл" намерен продать свой нефтеперерабатывающий комплекс ISAB в Италии, пишет агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Лукойл" стремится продать ISAB в рамках оптимизации российской компанией своих зарубежных активов, заявили источники.

По их словам, "Лукойл" может продать больше европейских нефтеперерабатывающих активов, чтобы сосредоточиться на добыче нефти в России.

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун отказался прокомментировать агентству возможность продажи, однако отметил: "Интерес был ко всем нашим иностранным активам". Федун также добавил, что ни одно из предложений пока не было привлекательным.

В конце августа агентство со ссылкой на источники сообщало, что "Лукойл" рассматривает возможность продажи своей структуры Litasco, поскольку новые санкции со стороны США по отношению к России могут затруднить этому энергетическому трейдеру из Женевы привлекать новые средства.