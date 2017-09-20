"Лукойл" намерен продать свой нефтеперерабатывающий комплекс в Италии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Лукойл" намерен продать свой нефтеперерабатывающий комплекс ISAB в Италии, пишет агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Лукойл" стремится продать ISAB в рамках оптимизации российской компанией своих зарубежных активов, заявили источники.
По их словам, "Лукойл" может продать больше европейских нефтеперерабатывающих активов, чтобы сосредоточиться на добыче нефти в России.
В конце августа агентство со ссылкой на источники сообщало, что "Лукойл" рассматривает возможность продажи своей структуры Litasco, поскольку новые санкции со стороны США по отношению к России могут затруднить этому энергетическому трейдеру из Женевы привлекать новые средства.