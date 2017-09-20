Автомобили пяти должников за тепло арестовали в пользу ТГК-14 в этом году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пять автомобилей, чьи владельцы задолжали за тепло и горячую воду, были арестованы на дорогах Улан-Удэ в пользу ТГК-14, сообщает компания.

"Уникальная камера способна по номеру автомобиля в любом движущемся потоке установить наличие задолженности владельцев автотранспорта. С начала 2017 года в пользу ТГК-14 был произведен арест пяти автомобилей неплательщиков. Как показывает практика, должники, лишившись машины, выплачивают долги за тепло и горячую воду в кратчайшие сроки", — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день задолженность жителей столицы Бурятии перед теплоэнергетиками составляет более 630 миллионов рублей. Арест автомобиля далеко не единственный эффективный метод взыскания долгов. Совместно с судебными приставами, сотрудники компании ежедневно проводят рейды по квартирам неплательщиков, а судебные приставы накладывают аресты на счета должников в банках, зарплату, выносят постановление о запрете права выезда за границу.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и республики Бурятия. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3120,77 Гкал/ч.