Предприятия СГК досрочно начали отопительный сезон в этом году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Предприятия Сибирской генерирующей компании в этом году начали отопительный сезон раньше обычного, говорится в сообщении компании.

"В ряде городов Сибири, где работает компания, в этом году отопительный сезон стартовал раньше, чем в прошлом году. Тем не менее, все тепловые станции и теплотранспортные предприятия СГК полностью готовы к подаче тепла", — отмечается в сообщении.

Первым, 8 сентября, тепло появилось в поселке Инском Кемеровской области, который обеспечивает энергией Беловская ГРЭС. На прошлой неделе отопительный сезон стартовал в большинстве городов, где работает компания. 13 сентября СГК приступила к подаче тепловой энергии в Кемерово. В Назарово и Канске Красноярского края первые потребители начали получать тепло уже 11 сентября. 14 сентября отопление запустили в Кызыле, Минусинске Красноярского края, в Мысках и Новокузнецке Кемеровской области.

В Красноярске официальный старт осенне-зимнего периода в соответствии с распоряжением главы города был назначен на 18 сентября, при этом социальные объекты СГК подключила еще 15 сентября.

С 19 сентября запуск отопления начался в Абакане с подключения социальных объектов, а 20 сентября — в Барнауле. В первую очередь подключают школы, детские сады и больницы.

Позже всех тепло начнут получать жители самого южного города присутствия СГК – Рубцовска Алтайского края, где средняя температура пока держится выше отметки 8 градусов.

В Красноярске и Кемерове второй год подряд в межотопительный период СГК сохраняла циркуляцию теплоносителя в системе своих магистральных и внутриквартальных теплотрасс, что позволяет существенно сократить срок подключения тепла.