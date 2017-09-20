Промсвязьбанк и МКБ заявили, что ситуация с Бинбанком на них не повлияет

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ситуация с возможной санацией Бинбанка не влияет на входящие в топ-10 российских кредитных организаций Промсвязьбанк и Московский кредитный банк (МКБ), сообщили РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций.

Банк России принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности, заявил ранее в среду регулятор. ЦБ также сообщил, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность его санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. В случае положительного решения это будет уже второй случай санации через новый механизм, при котором ЦБ входит в капитал оздоравливаемого банка. Первым стал "ФК Открытие": ЦБ в конце августа объявил, что вложит в этот банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"Указанный сценарий не повлияет на Промсвязьбанк. Положение банка стабильно, ресурсная база диверсифицирована. Даже в самый непростой месяц с точки зрения информационного фона мы зафиксировали значительный приток госсредств, что говорит об устойчивости клиентской базы и доверии рынка", — сообщили в Промсвязьбанке.

"Риска прямых убытков для Московского кредитного банка нет. Оказать какое-либо влияние может только общий негативный фон на рынке", — сказали в пресс-службе МКБ, добавив, что паники среди клиентов банка нет.

В августе аналитик УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

Согласно данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 августа занимал 11-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,2 триллиона рублей. Основными владельцами Бинбанка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев, которые суммарно контролируют 96,5594% голосующих акций.

"ФК Открытие" до июля значился крупнейшим российским частным банком, занимая, по данным РИА Рейтинг, шестое место в общем списке по размеру активов, однако к 1 августа опустился на восьмое место. Помимо него, в текущем топ-10 на этот момент были еще три частных кредитных организации, а именно Альфа-банк, МКБ и Промсвязьбанк, которые занимали шестое, девятое и десятое места соответственно.