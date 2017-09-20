Промсвязьбанк и МКБ заявили, что ситуация с Бинбанком на них не повлияет

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ситуация с возможной санацией Бинбанка не влияет на входящие в топ-10 российских кредитных организаций Промсвязьбанк и Московский кредитный банк (МКБ), сообщили РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций.
"Указанный сценарий не повлияет на Промсвязьбанк. Положение банка стабильно, ресурсная база диверсифицирована. Даже в самый непростой месяц с точки зрения информационного фона мы зафиксировали значительный приток госсредств, что говорит об устойчивости клиентской базы и доверии рынка", — сообщили в Промсвязьбанке.
"Риска прямых убытков для Московского кредитного банка нет. Оказать какое-либо влияние может только общий негативный фон на рынке", — сказали в пресс-службе МКБ, добавив, что паники среди клиентов банка нет.
В августе аналитик УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.
"ФК Открытие" до июля значился крупнейшим российским частным банком, занимая, по данным РИА Рейтинг, шестое место в общем списке по размеру активов, однако к 1 августа опустился на восьмое место. Помимо него, в текущем топ-10 на этот момент были еще три частных кредитных организации, а именно Альфа-банк, МКБ и Промсвязьбанк, которые занимали шестое, девятое и десятое места соответственно.