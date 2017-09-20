Руководство "Бинбанка" год обсуждало с ЦБ пути выхода из кризиса

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Топ-менеджмент Бинбанка в течение года обсуждал с ЦБ РФ возможные варианты выхода из сложившейся проблемной ситуации, решение попросить регулятор о санации было принято после того, как собственники не нашли возможность провести докапитализацию за счет своих средств, говорится в совместном пресс-релизе группы "Сафмар" и Бинбанка.

Группа "Сафмар" объединяет активы семьи Гуцериевых-Шишхановых. В частности, Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев суммарно контролируют 96,5594% голосующих акций Бинбанка, который на 1 августа занимал 11-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,2 триллиона рублей.

Ранее в среду ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность его санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. В случае положительного решения это будет уже второй случай санации через новый механизм, при котором ЦБ входит в капитал оздоравливаемого банка. Первым стал "ФК Открытие": ЦБ в конце августа объявил, что вложит в этот банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Позднее ЦБ сообщил, что принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности. Объем и сроки предоставления средств регулятор не уточнил. Также ЦБ пока не дал сигнала о том, возможна ли санация Бинбанка через ФКБС.

"Топ-менеджмент банка обсуждал в течение года с Банком России возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка, собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации. После законодательного введения механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора собственники вели переговоры с ЦБ и подготовку к санации", — говорится в сообщении.

Также стороны отмечают, что Бинбанк работает в обычном режиме, не допуская сбоев в работе с клиентами, контрагентами и партнерами, и продолжит в полной мере выполнять все обязательства перед клиентами и текущее обслуживание.

"Собственник и руководители банка будут сотрудничать с временной администрацией Банка России для обеспечения непрерывности текущей деятельности банка", — указывается в пресс-релизе.