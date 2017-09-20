В Бинбанке заявили, что продолжают работать в обычном режиме

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бинбанк получил от Банка России средства для поддержания ликвидности, их объема достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами, говорится в пресс-релизе Бинбанка.

"Средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами", — говорится в релизе. Банк также указывает, что в офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объем наличных средств.

"При желании вкладчики могут снять свои средства. При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты", — добавляет кредитная организация.

Также Бинбанк для удобства клиентов специально продлил на 2 часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Кроме того, привлечены дополнительные сотрудники для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов на всей территории России.