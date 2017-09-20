В федеральном бюджете не предусмотрена поддержка "Почты России"

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости. Федеральный бюджет не предусматривает поддержки "Почты России", сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Нет, не рассматривается", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, рассматривается ли госсубсидирование "Почты России".

"Но с отдельными регионами они работают и отдельные регионы где-то их поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идёт. Но из федерального бюджета — нет, не планируется", — отметил он.

Как заявил во вторник гендиректор "Почты России" Николай Подгузов, компания рассчитывает на поддержку государства — как регуляторную, так и финансовую. Для "Почты" 2014 год был последним, когда государство предоставляло ей финансовые субсидии.