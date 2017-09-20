МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Черноморнефтегаз", по поводу возмещения утраты которого "Нафтогаз Украины" подал в трибунал Гааги иск к России, является достоянием народа Крыма, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, назвав действия украинской стороны "очередным всплеском абсурдных действий".

Ранее компания "Нафтогаз Украины" заявила о том, что подала в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму.

"Это абсолютно несостоятельная позиция, очередной всплеск неких абсурдных, нереалистичных действий, потому что на "Черноморнефтегаз" "Нафтогаз Украины" претендовать не может. "Черноморнефтегаз" является крымской организацией, и, безусловно, все, что связано с его деятельностью – природные ресурсы, и нефть, и газ, и на суше и на шельфе, принадлежит народу Крыма. Это основано на международном праве. Население Крыма имеет право на собственные природные ресурсы", — сказал Мурадов.

"Мы высказались однозначно и понятно, что в составе этой националистической и ориентированной неизвестно на что Украины крымский народ быть не хочет и все свои структуры, разумеется, забирает с собой. Поэтому "Черноморнефтегаз" является нашим достоянием, и он будет действовать в интересах народа Крыма", — добавил Мурадов.