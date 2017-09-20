МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Черноморнефтегаз", по поводу возмещения утраты которого "Нафтогаз Украины" подал в трибунал Гааги иск к России, является достоянием народа Крыма, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, назвав действия украинской стороны "очередным всплеском абсурдных действий".
"Это абсолютно несостоятельная позиция, очередной всплеск неких абсурдных, нереалистичных действий, потому что на "Черноморнефтегаз" "Нафтогаз Украины" претендовать не может. "Черноморнефтегаз" является крымской организацией, и, безусловно, все, что связано с его деятельностью – природные ресурсы, и нефть, и газ, и на суше и на шельфе, принадлежит народу Крыма. Это основано на международном праве. Население Крыма имеет право на собственные природные ресурсы", — сказал Мурадов.
"Мы высказались однозначно и понятно, что в составе этой националистической и ориентированной неизвестно на что Украины крымский народ быть не хочет и все свои структуры, разумеется, забирает с собой. Поэтому "Черноморнефтегаз" является нашим достоянием, и он будет действовать в интересах народа Крыма", — добавил Мурадов.