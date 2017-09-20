Россия обсуждает с Алжиром возможность поставок SSJ100 и МС-21

АЛЖИР, 20 сен — РИА Новости. Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 в Алжир, вопрос обсуждается сторонами, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, являющийся сопредседателем российско-алжирской межправительственной комиссии.

"Россия, безусловно, заинтересована в поставках отечественных самолетов в Алжир, в том числе и Sukhoi Superjet, и в будущем МС-21. В рамках рабочей группы эти вопросы обсуждаются", — сказал Новак в ходе заседания межправкомиссии.

По его словам, помимо этого рабочая группа по транспорту в рамках межправкомиссии обсуждает развитие морского транспорта, судостроения, обеспечение безопасности перевозок, участие российских компаний в развитии транспортной инфраструктуры в Алжире.