Промышленное производство в Тамбовской области выросло на 9,7%

ТАМБОВ, 20 сен — РИА Новости. За восемь месяцев текущего года индекс промышленного производства в регионе вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на данные Тамбовстата.

"В Тамбовской области сохраняется положительная динамика развития промышленности. За восемь месяцев текущего года рост промышленного производства в регионе значительно превысил общероссийский показатель, который составляет 1,9%. Наибольшие темпы роста промышленности наблюдаются в обрабатывающих отраслях", — сказал представитель пресс-службы.

По словам губернатора Тамбовской области Александра Никитина, по индексу промышленного производства регион имеет один из самых высоких показателей в Центральном федеральном округе.

"Работаем, как и вся страна, над выполнением задач, поставленных руководством страны. Мы активно участвуем в программах импортозамещения, которые реализуются под эгидой министерства промышленности и торговли", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что обрабатывающие производства в регионе отгрузили товаров собственного производства и выполнили работы на 91,7 миллиардов рублей. "Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в январе-августе 2017 года вырос на 1,7% по сравнению с прошлым годом". — сказал собеседник агентства.

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