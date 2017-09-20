Экспорт сельхозпродуктов из Евросоюза в Россию в июле вырос на 26%

БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз нарастил экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции в стоимостном выражении в Россию в июле текущего года на 26,3% или на 104 миллиона евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 497 миллионов евро, говорится в материалах Еврокомиссии.

За июнь текущего года стоимость экспорта составила 498 миллионов евро, увеличившись к июню прошлого года на 18,2% или 77 миллионов евро.

Россия по итогам июля поднялась с пятой на четвертую ступень в списке крупнейших направлений экспорта подобных товаров из 28 стран ЕС, обогнав Японию, и уступая по-прежнему США, Китаю и Швейцарии.

С августа 2016 года по конец июля 2017 года стоимость экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции из Евросоюза в РФ поднялась на 12%, или на 664 миллиона евро, составив 6,190 миллиардов евро.