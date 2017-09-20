На Камчатке реконструировали 18 километров центральной трассы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен — РИА Новости. Участок автотрассы протяженностью 18 километров, связывающей Петропавловск-Камчатский и поселок Мильково реконструировали на Камчатке, что позволило открыть движение автотранспорта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В твёрдое покрытие переведен грунтовый проезд от 231 до 249 километров, между селами Пущино и Шаромы. Рабочие на всем участке дороги выполнили трехслойное асфальтобетонное покрытие, перестроили четыре мостовых сооружения общей протяженностью 146 метров. Грузоподъемность мостов доведена до 100 тонн, что соответствует современным нагрузкам", — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия объекта участвовали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, председатель законодательного собрания Валерий Раенко и представители краевого учреждения "Камчатуправтодор".

"Для нас уже стало доброй традицией осенью подводить итоги летнего сезона, принимая очередной участок трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. В этом году сдали 18 километров современной дороги, которая, действительно, очень востребована. Осталось ещё порядка 60 километров, 30 — уже в работе. Когда будет готова документация на оставшиеся участки, мы обязательно обратимся в Росавтодор, чтобы получить федеральное финансирование. Порядка шести миллиардов рублей еще необходимо, чтобы завершить все работы на трассе и тем самым выполнить обещание, которое мы давали жителям Мильковского района", — цитирует пресс-служба губернатора региона.

Общая протяженность трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково составляет 308 километров.

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