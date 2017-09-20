На Камчатке реконструировали 18 километров центральной трассы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен — РИА Новости. Участок автотрассы протяженностью 18 километров, связывающей Петропавловск-Камчатский и поселок Мильково реконструировали на Камчатке, что позволило открыть движение автотранспорта, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"В твёрдое покрытие переведен грунтовый проезд от 231 до 249 километров, между селами Пущино и Шаромы. Рабочие на всем участке дороги выполнили трехслойное асфальтобетонное покрытие, перестроили четыре мостовых сооружения общей протяженностью 146 метров. Грузоподъемность мостов доведена до 100 тонн, что соответствует современным нагрузкам", — говорится в сообщении.
В торжественной церемонии открытия объекта участвовали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, председатель законодательного собрания Валерий Раенко и представители краевого учреждения "Камчатуправтодор".
Общая протяженность трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково составляет 308 километров.