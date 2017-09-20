В ФАС прокомментировали возможность огосударствления банковского сектора

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Действия ЦБ РФ в отношении банков "ФК Открытие" и Бинбанка не приведут ни к какому огосударствлению банковского сектора, считает глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Ранее в среду ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность его санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. В случае положительного решения это будет уже второй случай санации через новый механизм, при котором ЦБ входит в капитал оздоравливаемого банка. Первым стал "ФК Открытие": ЦБ в конце августа объявил, что вложит в этот банк средства ФБКС и станет его главным акционером.

"ЦБ все равно будет вытаскивать эти коммерческие банки, и вовсе нет такой задачи потом взять и сделать из них госбанки… Я думаю, что это не приведет ни к какому огосударствлению. У нас остается достаточно мощный коммерческий блок частных банков и, конечно, тоже их надо поддерживать, если это понадобится. Частный сектор должен быть сохранен", — сказал Артемьев.

"ФК Открытие" до июля значился крупнейшим российским частным банком, занимая шестое место в общем списке по размеру активов. Бинбанк по состоянию на 1 августа находится на 11-м месте в данном рейтинге. Помимо них в текущем топ-11 три частных кредитных организации — Альфа-банк, МКБ и Промсвязьбанк, которые занимают шестое, девятое и десятое места соответственно.