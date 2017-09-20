"Швабе" представил неонатальное оборудование на выставке в Москве

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Оборудование для реанимации, интенсивной терапии и ухода за новорожденными производства Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе"), представил холдинг на выставке, развернутой в рамках VII Форума-выставки "Москвичам — здоровый образ жизни", сообщает пресс-служба "Швабе".

"Объединение возможностей одного из ведущих в РФ разработчиков и производителей оборудования для восстановления жизненных функций недоношенных новорожденных и организации, посвятившей свою деятельность поддержке семьям, столкнувшимся с этой серьезной проблемой, дало хороший импульс для последующего развития нашей работы в данной сфере. В частности, со своей стороны холдинг готов поставить представленные образцы техники в клиники Москвы, где проходят реабилитацию младенцы, появившиеся на свет раньше срока. Ряд таких учреждений в рамках мероприятия уже выразил интерес к сотрудничеству в этом направлении", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В пресс-службе напомнили, что представленная на выставке техника работает более чем в 700 лечебных учреждениях России. С помощью этих и других медицинских аппаратов холдинга спасено более 3,5 миллионов младенцев, в том числе родившихся раньше срока.

Форум-выставка "Москвичам — здоровый образ жизни" является крупнейшим в своей сфере мероприятием Москвы. Проект реализуется с целью демонстрации инновационных разработок и технологий для поддержания и сохранения здоровья, содействия в улучшении здоровья и качества жизни москвичей, а также информирования о тенденциях и возможностях спортивно-оздоровительного туризма России.