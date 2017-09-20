Вкладчики Бинбанка встревожены новостью о возможной санации

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новость о возможной санации Бинбанка, входящего в топ-15 российских банков по размеру активов, заметно встревожила вкладчиков кредитного учреждения, но пока не привела к ажиотажному снятию вкладов в отделениях кредитной организации.

В среду стало известно, что собственник Бинбанка попросил Банк России рассмотреть возможность санации кредитного учреждения через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По заявлению регулятора, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

"Ведомости" ранее сообщили, что Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке. По данным источников газеты, вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемые совладельцем банка Микаилом Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал".

Шишханов заявил об активных переговорах с Банком России для эффективного финансового оздоровление Бинбанка и "Рост банка" через ФКБС, признав, что не рассчитал бизнес-силы по решению проблем "Рост банка", взятого на санацию Бинбанком, и входящего в группу МДМ Банка.

Бинбанк был основан в 1993 году. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа компания занимала 11-ое место в банковской системе, ее активы оцениваются в 1,2 триллиона рублей. Банк не является системно значимым банком.

Подробнее о ПАО "Бинбанк" читайте в справке РИА Новости >>

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Негативная информация в СМИ о положении банка часто оборачивается набегом вкладчиков в отделения кредитной организации. Пока клиенты не проявили ажиотажа, однако некоторые из них пришли в офисы банка в достаточно взволнованном состоянии.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, к моменту открытия отделения банка на Зубовском бульваре клиенты уже ждали, когда банк откроет свои двери. Пока корреспондент находился в офисе банка, клиенты все прибывали. В офисе было открыто четыре окна обслуживания физических лиц – но очередь успела сформироваться за то время, что корреспондент был в офисе банка.

"Сегодня утром были новости о банке. Но пока нам ничего не сообщили. Мы не знаем, что происходит", — сказал РИА Новости в отделении банка операционист.

Клиенты Бинбанка расспрашивали операционистов о текущем состоянии банка, возможности забрать вклад досрочно и что делать, если в банке введут временную администрацию.

"Решила снять свои деньги, сумма небольшая, а такие нервы… Сказали, что заказываешь сумму, а уже завтра можно забрать", — рассказал корреспонденту один из клиентов банка.

Подтвердили эту информацию и в колл-центре банка. "Да, банк работает в штатном режиме, вклад можно снять. Если заказываете сегодня, то на следующий день можете забрать", — пояснили в колл-центре банка.