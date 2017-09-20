РФ и Бахрейн согласовали поставки в королевство убойного рогатого скота

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. РФ и Бахрейн согласовали ветеринарные сертификаты на поставки в королевство убойного мелкого и крупного рогатого скота из России, сообщает Россельхознадзор.

"В продолжение работы по доступу российских товаров, подлежащих ветеринарному надзору, Министерство общественных работ, муниципалитетов и городского планирования королевства Бахрейн направило в Россельхознадзор подписанные образцы ветеринарных сертификатов на экспорт из России в Бахрейн: убойного мелкого рогатого скота; убойного крупного рогатого скота", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Бахрейн, должны пройти обследование на соответствие требованиям страны и быть внесены в ИС "Цербер".

Ранее в феврале РФ и Бахрейн договорились о возможности поставок сырой говядины, баранины и мяса птицы с 10 российских мясоперерабатывающих предприятий, аттестованных на экспорт в ОАЭ, по двусторонним российско-бахрейнским сертификатам. Тогда сообщалось, что поставки российской переработанной продукции животноводства, молочных продуктов, яичной продукции, а также меда со всех российских предприятий, которые подконтрольны Россельхознадзору, станут возможными после согласования предложенных РФ сертификатов между ветеринарными службами и министерством здравоохранения королевства.