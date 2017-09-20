ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2017 году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает роста реального ВВП России в 2017 году на 2% и на 2,1% в 2018 году, следует из очередного прогноза ОЭСР.

Таким образом, организация улучшила свои прогнозные оценки по показателям с уровней, обнародованных в июне. Ранее ОЭСР ожидала роста реального ВВП РФ в 2017 году на 1,4%, а в 2018 году — на 1,6%.

"Россия выходит из периода спада, цены на нефть более высокие, а процентные ставки более низкие, что обеспечивает краткосрочный рост экономики", — говорится в релизе.

"В России продолжение смягчения денежно-кредитной политики также оправдано, учитывая снижение инфляции и умеренное восстановление экономики", — отмечает ОЭСР.