Минприроды хочет дифференцировать вычеты для нефтегазовых месторождений

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Минприроды РФ предлагает дифференцировать повышающие коэффициенты по вычетам из налога на прибыль в зависимости от изученности территорий нефтегазовых месторождений, сообщил в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме глава ведомства Сергей Донской.

"Мы коэффициенты хотим дифференцировать в зависимости от изученности территории. Такая новация, которая уже проработана. Ведем переговоры с Минфином",- сообщил Донской.

Он отметил, что надеется, что соответствующее решение будет принято до конца текущего года.

Министр напомнил, что в прошлом году были введены вычеты затрат на геологоразведку из налога на прибыль с учетом повышающих коэффициентов для шельфовых проектов. В марте Донской сообщал, что Минприроды ведет переговоры с Минфином по вопросу введения повышающего коэффициента к налоговым вычетам по затратам на геологоразведку на нефтегазовых месторождениях на суше. Эта работа продолжается.

"С повышающим коэффициентом, чтобы можно было бы уже включать сюда затраты, чтобы этот вычет не просто позволял компенсировать затраты, чтобы мотивировал к разработке, изучению новых объектов на территориях, где требуется",- добавил Донской.