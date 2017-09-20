В Казани пройдет заседание российско-португальской межправкомиссии

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Шестое заседание российско-португальской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству под председательством главы МЧС России Владимира Пучкова и министра экономики Португалии Мануэла Кабрала пройдет в среду в Казани, сообщает МЧС РФ.

"Основная цель мероприятия — придание нового импульса развитию российско-португальских отношений по широкому спектру направлений. Данная рабочая встреча сыграет позитивную роль в дальнейшем развитии двустороннего диалога, придаст российско-португальским отношениям новую динамику и откроет новые возможности для бизнеса", — говорится в сообщении.

По информации МЧС России, в ходе заседания стороны обменяются информацией об экономической ситуации в России и Португалии, а также о тенденциях развития двусторонних торгово-экономических отношений. Планируется, что будут рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия в области торговли и инвестиций, туризма, продовольствия и сельскохозяйственных товаров, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Накануне в рамках работы российско-португальской комиссии прошли тематические заседания рабочих групп.

"Обе стороны заинтересованы в продолжении активного и плодотворного диалога в рамках комиссии. Несмотря на действующие в мировой экономике ограничительные препятствия в ведении бизнес-диалога, российско-португальское торгово-экономическое сотрудничество имеет существенный потенциал для дальнейшего роста. Для этого имеются все необходимые предпосылки, которые позволяют рассчитывать на улучшение всех вышеуказанных показателей", — отмечает ведомство.

Предполагается, что по итогам работы межправкомиссии будут подписаны протокол заседания, а также новое базовое соглашение между правительствами Российской Федерации и Португальской Республики об экономическом и техническом сотрудничестве.

Пятое заседание российско-португальской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству состоялось в Лиссабоне летом 2016 года. Тогда был подписан заключительный акт, отражающий все достигнутые в ходе рабочей встречи договоренности.

Другие новости региона читайте здесь >>