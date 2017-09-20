ГД освободила Лунтовского от должности члена совета директоров Центробанка

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума приняла постановление о досрочном освобождении Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров Банка России.

Ранее регулятор сообщал, что первый заместитель председателя Банка России Лунтовский принял решение покинуть свой пост с 1 сентября 2017 года по собственному желанию.

Зампред Банка России Александр Торшин ранее пояснял, что Лунтовскому в 2017 году году исполнилось 60 лет и он написал заявление об увольнении по собственному желанию. А поскольку членом совета директоров Центрального банка может быть только сотрудник ЦБ, то регулятором и было внесено предложение освободить его от этой должности.

Лунтовский с 1999 по 2005 год являлся заместителем председателя ЦБ РФ, а с 16 марта 2005 года — первым заместитель главы регулятора. На должность члена совета директоров ЦБ был назначен 18 октября 2013 года.

Лунтовский 12 сентября 2017 года был избран президентом Ассоциации банков России (АБР), ранее носившей название Ассоциация региональных банков России. Возглавлявший данную структуру Анатолий Аксаков был избран председателем совета АБР.