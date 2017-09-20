В ФАС не ожидают обвала цен на связь в Крыму после отмены роуминга

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает сильного обвала цен на мобильную связь в Крыму после отмены роуминга, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Как он объяснил, тарифы после отмены роуминга будет устанавливаться соответствующими компаниями в Крыму. "Не нужно просто текущий российский тариф увеличивать из-за роуминговой составляющей. Как только мы ее ликвидируем, цена должна упасть", — сказал Артемьев в интервью газете "Коммерсант".

"Мы постараемся, когда она (цена — ред.) упадет, не дать крымским компаниям повысить его на ту же величину. Мы говорим: давайте уберем роуминговую составляющую и снизим тариф на ее размер. Мы готовы вам даже компенсировать немножко, чтобы вы не очень много потеряли. На самом деле сильного обвала тарифов не будет, он и так там (выше на — ред.) 3-4%. Хорошо, компенсируем 2%, еще 2% останется — по-братски. Но забудьте про роуминг внутри России. И — следующий этап — внутри Таможенного союза", — объяснил глава ФАС.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. Ранее ФАС возбудила дела против операторов "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. Рассмотрение дел пройдет в конце сентября.