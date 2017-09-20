Эксперты прогнозируют сохранение ставки ФРС в сентябре

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Федеральная резервная система США (ФРС) вряд ли повысит базовую ставку по итогам заседания в среду, рассказали РИА Новости эксперты, опрошенные в преддверии заседания совета управляющих регулятора.

Однако они отметили, что ФРС объявит о другом очень важном решении — выходе на рынок с большим количеством ценных бумаг, которые были скуплены в период кризиса в США 2008 года для спасения ряда стратегически важных компаний.

Это будет оказывать на рынок серьезное влияние, что скажется на его динамике, уверены аналитики. И добавляют, что интерес для рынка так же будут иметь прогнозы роста американской экономики, которые ФРС озвучит в рамках пресс-конференции по итогам заседания.

Итоги сентябрьского заседания ФРС станут известны в 14.00 по местному времени в среду (21.00 мск), после состоится пресс-конференция с участием главы американского Центробанка — Джаннет Йеллен.

Повышение ставок ФРС после так называемой политики смягчения, призванной помочь экономике оправиться от кризиса, началось в декабре 2015 года, когда на заседании комитета по открытым рынкам ведомство ограничилось "сигнальным" изменением. Это стало первым повышением с 29 июня 2006 года. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года. Однако по итогам ряда заседаний ставка была доведена до уровня 1-1,25%. По итогам последнего (июльского) заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку. При этом регулятор уточнял, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".

Именно сокращение активов станет главным лейтмотивом грядущих нескольких месяцев в политике ФРС, заявил в разговоре с РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак. Он напоминает, что "ФРС уже постепенно начала избавляться от финансовых активов. Программа их покупки началась, когда ФРС миллиардами скупала корпоративные бонды в кризис. Это огромное количество просевших бумаг ипотечных компаний, связанных с рефинансированием кредитов на жилье, банковские бумаги. Сейчас эти активы выросли в цене, они ликвидны". Что касается ставки, то Шостак ожидает, что она будет поднята ближе к концу года, вероятнее всего, в декабре, но не на сентябрьском заседании.

Главный экономист Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд тоже не ожидает, что регулятор пересмотрит ставку на сентябрьской встрече. "Повышения ставки на грядущем заседании не будет из-за смешанной динамики экономических показателей. Но ФРС, скорее всего, объявит о начале сокращения ценных бумаг на своем балансе. Это начало сокращения объема активов с 4,3 триллиона долларов до более управляемого уровня", — отмечает он.

Главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет при этом ожидает, что "американский регулятор, скорее всего, объявит о постепенном начале сокращения активов на балансе начиная с четвертого квартала 2017 года". "Это не должно оказать значительного влияния на доходность по облигациям США", — добавил он.

Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Коренев также полагает, что повышение ставки по итогам заседания в сентябре маловероятно. И добавляет, что "рынку будут интересны экономические прогнозы и последующая пресс-конференция совета управляющих ФРС, на которой, скорей всего, будут озвучены планы по изменению ставки на следующий год и сроки дальнейшего ужесточения монетарной политики".