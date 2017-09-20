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Эксперты прогнозируют сохранение ставки ФРС в сентябре

00:2620.09.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Федеральная резервная система США (ФРС) вряд ли повысит базовую ставку по итогам заседания в среду, рассказали РИА Новости эксперты, опрошенные в преддверии заседания совета управляющих регулятора.

Счетчик государственного долга США на Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
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Однако они отметили, что ФРС объявит о другом очень важном решении — выходе на рынок с большим количеством ценных бумаг, которые были скуплены в период кризиса в США 2008 года для спасения ряда стратегически важных компаний.

Это будет оказывать на рынок серьезное влияние, что скажется на его динамике, уверены аналитики. И добавляют, что интерес для рынка так же будут иметь прогнозы роста американской экономики, которые ФРС озвучит в рамках пресс-конференции по итогам заседания.

Итоги сентябрьского заседания ФРС станут известны в 14.00 по местному времени в среду (21.00 мск), после состоится пресс-конференция с участием главы американского Центробанка — Джаннет Йеллен.

Главное здание ФРС США. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Экономист заявил, что не стоит ожидать повышение ставки ФРС до декабря

Повышение ставок ФРС после так называемой политики смягчения, призванной помочь экономике оправиться от кризиса, началось в декабре 2015 года, когда на заседании комитета по открытым рынкам ведомство ограничилось "сигнальным" изменением. Это стало первым повышением с 29 июня 2006 года. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года. Однако по итогам ряда заседаний ставка была доведена до уровня 1-1,25%. По итогам последнего (июльского) заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку. При этом регулятор уточнял, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Именно сокращение активов станет главным лейтмотивом грядущих нескольких месяцев в политике ФРС, заявил в разговоре с РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак. Он напоминает, что "ФРС уже постепенно начала избавляться от финансовых активов. Программа их покупки началась, когда ФРС миллиардами скупала корпоративные бонды в кризис. Это огромное количество просевших бумаг ипотечных компаний, связанных с рефинансированием кредитов на жилье, банковские бумаги. Сейчас эти активы выросли в цене, они ликвидны". Что касается ставки, то Шостак ожидает, что она будет поднята ближе к концу года, вероятнее всего, в декабре, но не на сентябрьском заседании.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Главный экономист Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд тоже не ожидает, что регулятор пересмотрит ставку на сентябрьской встрече. "Повышения ставки на грядущем заседании не будет из-за смешанной динамики экономических показателей. Но ФРС, скорее всего, объявит о начале сокращения ценных бумаг на своем балансе. Это начало сокращения объема активов с 4,3 триллиона долларов до более управляемого уровня", — отмечает он.

Главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет при этом ожидает, что "американский регулятор, скорее всего, объявит о постепенном начале сокращения активов на балансе начиная с четвертого квартала 2017 года". "Это не должно оказать значительного влияния на доходность по облигациям США", — добавил он.

Плакат с лозунгом Дональда Трампа Сделаем Америку снова великой. Архивное фото
© РИА Новости / Джереми Хоган
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Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Коренев также полагает, что повышение ставки по итогам заседания в сентябре маловероятно. И добавляет, что "рынку будут интересны экономические прогнозы и последующая пресс-конференция совета управляющих ФРС, на которой, скорей всего, будут озвучены планы по изменению ставки на следующий год и сроки дальнейшего ужесточения монетарной политики".

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