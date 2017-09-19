Глава ЯНАО призвал мобилизоваться для модернизации аэропорта Нового Уренгоя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин призвал мобилизоваться всех участников процесса реконструкции аэропорта Нового Уренгоя, сообщает во вторник правительство региона.

Как сообщалось, правительство ЯНАО объявило конкурс на заключение концессионного соглашения по модернизации аэропорта в Новом Уренгое в июле. Согласно условиям конкурса, частный инвестор должен построить новое здание аэровокзала, модернизировать взлетно-посадочную полосу, обеспечить аэропорт телескопическими трапами и предоставить пассажирам обслуживание на уровне международных стандартов.

Срок проведения реконструкции — ближайшие 3,5 года. Согласно условиям соглашения, объекты передаются в аренду инвестору на 30 лет, а затем возвращаются в собственность округа. Заявки на участие в конкурсе подали "Уренгойаэроинвест" холдинга "Аэропорты регионов" (входит в группу компаний "Ренова") и "Международный аэропорт Новосибирск" (входит в "Новапорт"). В окружном правительстве в понедельник состоялось совещание, посвященное модернизации аэропорта.

"Опыт у этих компаний очень большой. Люди "живут" в этом рынке и четко видят перспективу на 30-летний срок. Ответственность огромная, так как мы являемся первопроходцами, но уверен, мы этот проект реализуем. Сроки очень сжатые, за осень нужно многое сделать, чтобы в начале следующего года выйти на подписание соглашения. Прошу всех мобилизоваться", — приводятся в сообщении слова губернатора Кобылкина.

Глава региона в ходе совещания подчеркнул, что работа аэропорта на период реконструкции не будет остановлена, а весь персонал – 761 человек – будет обеспечен при смене собственника рабочими местами без ухудшений условий труда.

Аэропорт Нового Уренгоя в первом полугодии 2017 года обслужил 443,5 тысячи пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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