РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Глава ЯНАО призвал мобилизоваться для модернизации аэропорта Нового Уренгоя

14:5819.09.2017
(обновлено: 14:59 20.09.2017)
0710
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкДмитрий Кобылкин. Архивное фотоДмитрий Кобылкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин призвал мобилизоваться всех участников процесса реконструкции аэропорта Нового Уренгоя, сообщает во вторник правительство региона.

Как сообщалось, правительство ЯНАО объявило конкурс на заключение концессионного соглашения по модернизации аэропорта в Новом Уренгое в июле. Согласно условиям конкурса, частный инвестор должен построить новое здание аэровокзала, модернизировать взлетно-посадочную полосу, обеспечить аэропорт телескопическими трапами и предоставить пассажирам обслуживание на уровне международных стандартов.

Вид на комплекс высотных зданий Грозный Сити в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Чечня и Ямал подписали соглашение о сотрудничестве
Срок проведения реконструкции — ближайшие 3,5 года. Согласно условиям соглашения, объекты передаются в аренду инвестору на 30 лет, а затем возвращаются в собственность округа. Заявки на участие в конкурсе подали "Уренгойаэроинвест" холдинга "Аэропорты регионов" (входит в группу компаний "Ренова") и "Международный аэропорт Новосибирск" (входит в "Новапорт"). В окружном правительстве в понедельник состоялось совещание, посвященное модернизации аэропорта.

"Опыт у этих компаний очень большой. Люди "живут" в этом рынке и четко видят перспективу на 30-летний срок. Ответственность огромная, так как мы являемся первопроходцами, но уверен, мы этот проект реализуем. Сроки очень сжатые, за осень нужно многое сделать, чтобы в начале следующего года выйти на подписание соглашения. Прошу всех мобилизоваться", — приводятся в сообщении слова губернатора Кобылкина.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Кобылкин в День 422-летия Салехарда открыл Въездной знак окружной столицы

Глава региона в ходе совещания подчеркнул, что работа аэропорта на период реконструкции не будет остановлена, а весь персонал – 761 человек – будет обеспечен при смене собственника рабочими местами без ухудшений условий труда.

Аэропорт Нового Уренгоя в первом полугодии 2017 года обслужил 443,5 тысячи пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена