АФК "Система" готова на мировое соглашение с "Роснефтью"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. АФК "Система" уверена, что при конструктивной совместной работе с "Роснефтью" можно достигнуть мировое соглашение по "Башнефти", заявил РИА Новости президент АФК Михаил Шамолин.
"Подача апелляционной жалобы не только не является односторонним отказом АФК от мирового соглашения, а напротив, является обязательным условием его заключения, поскольку только суд может такое соглашение утвердить. Без подачи жалобы в суд второй инстанции решение суда первой инстанции вступает в силу автоматически. В этой связи, хочу четко заявить — АФК заинтересована и готова заключить мировое соглашение с НК "Роснефть", и хотя его условия являются предметом переговоров, мы уверены, что, работая конструктивно, вместе с истцом, мы сможем реализовать ожидания, обозначенные нашим президентом", — сообщил Шамолин.
Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. В сентябре Владимир Путин, комментируя судебное разбирательство, отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению главы государства, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом.