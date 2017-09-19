АФК "Система" готова на мировое соглашение с "Роснефтью"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. АФК "Система" уверена, что при конструктивной совместной работе с "Роснефтью" можно достигнуть мировое соглашение по "Башнефти", заявил РИА Новости президент АФК Михаил Шамолин.

АФК "Система" ранее сообщила, что во вторник подала апелляционную жалобу на решение башкирского суда по иску "Роснефти", взыскавшего с корпорации 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что "Роснефть" расценивает факт подачи апелляционной жалобы АФК "Система" при отсутствии от нее предложений по мировой как односторонний отказ от мирового соглашения.

"Подача апелляционной жалобы не только не является односторонним отказом АФК от мирового соглашения, а напротив, является обязательным условием его заключения, поскольку только суд может такое соглашение утвердить. Без подачи жалобы в суд второй инстанции решение суда первой инстанции вступает в силу автоматически. В этой связи, хочу четко заявить — АФК заинтересована и готова заключить мировое соглашение с НК "Роснефть", и хотя его условия являются предметом переговоров, мы уверены, что, работая конструктивно, вместе с истцом, мы сможем реализовать ожидания, обозначенные нашим президентом", — сообщил Шамолин.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. В сентябре Владимир Путин, комментируя судебное разбирательство, отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению главы государства, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом.