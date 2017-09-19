Рязанская область лидирует по исполнению майских указов в сфере экономики

РЯЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости. Рязанская область возглавила топ-10 субъектов России, лидирующих по исполнению майских указов президента в сфере экономики, сообщает во вторник правительство региона со ссылкой на исследование компании "Медиалогия".

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания. В августе компания "Медиалогия" провела мониторинг субъектов РФ. Исследования, в том числе, касались реализации указа № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", подписанного Путиным в мае 2012 года. В этом документе, в частности, поставлены задачи по модернизации и инновационному развитию экономики, увеличению объема инвестиций, укреплению высокотехнологичных и наукоемких отраслей, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.

"По результатам проведенной работы Рязанская область стала первой в топ-10 среди регионов РФ", — говорится в сообщении.

Как отмечает правительство региона, исполнение майских указов находится на особом контроле руководства области. В частности, в августе 2017 года губернатором Николаем Любимовым подписаны соглашения о сотрудничестве с ПАО "Фармимэкс", ООО "Эко-Золопродукт. Инвест", ООО "Рязанские овощи" и ООО "ПГ Самотлор-НН".

В рамках подписанных соглашений в Рязанской области планируется реализовать важнейшие для региона проекты в сфере стройиндустрии, машиностроения, АПК и здравоохранения. Компания "Фармимэкс" намерена открыть завод по производству препаратов крови полного цикла. ООО "Эко-Золопродукт. Инвест" собирается построить в Касимовском районе Акишинский известковый комбинат. ООО "ПГ Самотлор-НН" будет производить технику для агропромышленного комплекса, в том числе тракторы, тем самым способствовать восстановлению традиционной для Рязанской области отрасли сельского машиностроения. В планах предприятия "Рязанские овощи" – создание тепличного комбината, что позволит обеспечить жителей региона качественной и экологически чистой продукцией. Все проекты направлены на импортозамещение и позволят открыть 1370 новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных, привлекательных для молодежи.

По словам губернатора области Николая Любимова, создание новых современных рабочих мест является одной из задач, поставленных в майских указах. "В указах главы государства, обозначены главные векторы экономической и социальной политики страны. В целом они направлены на повышение качества жизни и уровня благополучия людей. Поэтому обеспечить безоговорочное выполнение указов в регионе для меня – дело чести", — отмечает глава региона.

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