Рязанская область лидирует по исполнению майских указов в сфере экономики

РЯЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости. Рязанская область возглавила топ-10 субъектов России, лидирующих по исполнению майских указов президента в сфере экономики, сообщает во вторник правительство региона со ссылкой на исследование компании "Медиалогия".
"По результатам проведенной работы Рязанская область стала первой в топ-10 среди регионов РФ", — говорится в сообщении.
В рамках подписанных соглашений в Рязанской области планируется реализовать важнейшие для региона проекты в сфере стройиндустрии, машиностроения, АПК и здравоохранения. Компания "Фармимэкс" намерена открыть завод по производству препаратов крови полного цикла. ООО "Эко-Золопродукт. Инвест" собирается построить в Касимовском районе Акишинский известковый комбинат. ООО "ПГ Самотлор-НН" будет производить технику для агропромышленного комплекса, в том числе тракторы, тем самым способствовать восстановлению традиционной для Рязанской области отрасли сельского машиностроения. В планах предприятия "Рязанские овощи" – создание тепличного комбината, что позволит обеспечить жителей региона качественной и экологически чистой продукцией. Все проекты направлены на импортозамещение и позволят открыть 1370 новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных, привлекательных для молодежи.
По словам губернатора области Николая Любимова, создание новых современных рабочих мест является одной из задач, поставленных в майских указах. "В указах главы государства, обозначены главные векторы экономической и социальной политики страны. В целом они направлены на повышение качества жизни и уровня благополучия людей. Поэтому обеспечить безоговорочное выполнение указов в регионе для меня – дело чести", — отмечает глава региона.