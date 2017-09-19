Минтранс не получал от Киева уведомлений об авиаштрафах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министерство транспорта России не получало от Украины уведомлений о том, что российским авиакомпаниям выписали штрафы. Об этом сообщает "Российская газета".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев оштрафовал российских авиаперевозчиков за рейсы в аэропорт Симферополя. Сообщалось, что сумма штрафов достигла 100 миллионов долларов.

В октябре 2016 года государственная авиационная служба Украины заявила, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 27 миллионов долларов. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал штрафы "очередной дурью" украинских властей.

Эксперты, в свою очередь, назвали штрафы абсурдными, так как российские авиакомпании не летают на Украину. Прямое авиасообщение между странами приостановлено с 25 октября 2015 года.