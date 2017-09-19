Суд в Киеве взыскал более $7 миллионов с "Укргаздобычи" в пользу Сбербанка

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск украинской "дочки" Сбербанка и решил взыскать в его пользу с компании "Укргаздобыча" 6,72 миллиона долларов и 22,7 миллиона гривен (около 873 тысячи долларов), соответствующее решение было принято 4 сентября.
Свои исковые требования Сбербанк мотивировал ненадлежащим исполнением компанией "Карпатыгаз" (является оператором совместной инвестиционной деятельности между "Укргаздобыча" и Misen Enterprises, которая осуществляет производственную деятельность в области добычи и переработки углеводородов — ред.) обязательств по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, открытой в 2012 году и невыполнением ответчиком своих обязанностей поручителя по договору поручительства. При этом суд отказался удовлетворить встречный иск ПАО "Укргаздобыча" о признании недействительным договора поручительства.