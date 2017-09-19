Суд в Киеве взыскал более $7 миллионов с "Укргаздобычи" в пользу Сбербанка

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск украинской "дочки" Сбербанка и решил взыскать в его пользу с компании "Укргаздобыча" 6,72 миллиона долларов и 22,7 миллиона гривен (около 873 тысячи долларов), соответствующее решение было принято 4 сентября.

Свои исковые требования Сбербанк мотивировал ненадлежащим исполнением компанией "Карпатыгаз" (является оператором совместной инвестиционной деятельности между "Укргаздобыча" и Misen Enterprises, которая осуществляет производственную деятельность в области добычи и переработки углеводородов — ред.) обязательств по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, открытой в 2012 году и невыполнением ответчиком своих обязанностей поручителя по договору поручительства. При этом суд отказался удовлетворить встречный иск ПАО "Укргаздобыча" о признании недействительным договора поручительства.

"Взыскать с Публичного акционерного общества "Укргаздобыча" в пользу Публичного акционерного общества "Сбербанк" 6,650 миллионов долларов задолженности по кредиту, 72,147 тысячи долларов задолженности по процентам за пользование кредитом, 22,388 миллиона 914 гривен пени за несвоевременную выплату кредита, 107,137 тысячи гривен пени за несвоевременную выплату процентов, а также 206,7 тысячи гривен судебного сбора. В удовлетворении встречного иска отказать полностью", — говорится в решении суда.