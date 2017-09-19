В Тамбовской области планируют собрать 4 миллиона тонн зерновых

ТАМБОВ, 19 сен — РИА Новости. Не менее 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур планируется собрать в Тамбовской области по итогам осенней уборочной компании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По словам заместителя губернатора региона Сергея Иванова, это рекордный урожай для региона, несмотря на то, что жатва в этом году началась с отставанием почти на три недели от ежегодных сроков из-за неблагоприятной погоды.

"Урожайность по зерновым и зернобобовым культурам превышает прошлогодний уровень на 10 центнеров с гектара. В структуре посевов этого года значительно увеличены доли сои — на 80%, кукурузы на зерно — на 38%, озимой пшеницы — на 16%, сахарной свеклы — на 14%, подсолнечника — на 13%. Наивысшую урожайность демонстрирует ООО "Брахросагро" из Никифоровского района — 74,1 центнера на гектар.

Ожидаемый валовый сбор зерновых по области — не менее 4 миллионов тонн", — привели в пресс-службе слова Иванова на планерке у губернатора области Александра Никитина.

Замглавы региона добавил, что ожидаемый сбор по всем культурам, кроме овощей, будет выше запланированных показателей — в первую очередь, по подсолнечнику и сахарной свекле. Губернатор обратил внимание, что сверхплановый урожай сахарной свеклы может принести проблемы производителям.

"Хозяйствам необходимо придерживаться экономической целесообразности при выборе культур. Практика показывает, что увлечение сахарной свеклой создает проблемы с переработкой корнеплодов и со сбытом готовой продукции. Мировые цены на сахар значительно упали. А вот потребность в белковых зернофуражных культурах — сое и люпине — возросла, что объясняется потребностями животноводства", — сказал Никитин.

Губернатор призвал сельхозпроизводителей к эффективному планированию в растениеводстве и соблюдению научно-технических рекомендаций при планировании севооборота, чтобы сохранять плодородие почвы.

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