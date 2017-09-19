"Югра" просит привлечь АСВ к процессу по иску к Центробанку

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Югра" просит привлечь Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к делу по иску банка к ЦБ РФ о введении временной администрации и моратория на выплаты кредиторам, сообщил представитель кредитной организации в суде.
"Имеются все основания для привлечения АСВ, так как судебный акт будет касаться прав и обязанностей АСВ, являющегося временной администрацией банка "Югра", — сказал представитель банка. Он добавил, что в ходе разбирательства будет дана оценка действиям АСВ в качестве временной администрации.
На предварительных слушаниях в августе суд уже отклонил ходатайство об истребовании данного документа. По словам представителя "Югры", после ознакомления с отзывом ЦБ, поступившим в материалы дела, у заявителя возникли сомнения, что меры по предотвращению банкротства были разработаны в установленном законом порядке.