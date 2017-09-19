"Югра" просит привлечь АСВ к процессу по иску к Центробанку

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Югра" просит привлечь Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к делу по иску банка к ЦБ РФ о введении временной администрации и моратория на выплаты кредиторам, сообщил представитель кредитной организации в суде.

Арбитраж Москвы во вторник рассматривает заявление собственников "Югры", требующих признать незаконными приказы ЦБ от 7 июля, которыми он с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил на АСВ функции его временной администрации сроком на полгода. Позднее, с 28 июля, регулятор отозвал у "Югры" лицензию, а 7 августа подал заявление о банкротстве кредитной организации.

"Имеются все основания для привлечения АСВ, так как судебный акт будет касаться прав и обязанностей АСВ, являющегося временной администрацией банка "Югра", — сказал представитель банка. Он добавил, что в ходе разбирательства будет дана оценка действиям АСВ в качестве временной администрации.

Кроме того, представитель "Югры" повторно заявил ходатайство об истребовании доказательств, в частности утвержденного комитетом банковского надзора ЦБ РФ плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

На предварительных слушаниях в августе суд уже отклонил ходатайство об истребовании данного документа. По словам представителя "Югры", после ознакомления с отзывом ЦБ, поступившим в материалы дела, у заявителя возникли сомнения, что меры по предотвращению банкротства были разработаны в установленном законом порядке.