В ЕР назвали ключевые проблемы сельского хозяйства

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Необходимо сохранить государственное финансирование сельского хозяйства на уровне не ниже 2017 года, поддерживать отечественных сельхозтоваропроизводителей, решить вопрос с разницей в финансовом обеспечении вузов Минсельхоза и Минобразования, а также ряд других проблем сельского хозяйства, заявил секретарь генсовета "Единой России", депутат Госдумы Сергей Неверов.

Во вторник в Госдуме состоялись общественных слушаниях на тему "О мерах поддержки сельского хозяйства в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов". "Как наиболее актуальные мы обозначили следующие проблемы… Первая — необходимость сохранения государственного финансирования сельского хозяйства на уровне не ниже 2017 года. Изначальная цифра была по 17 году 196 миллиардов (рублей), в течение года мы неоднократно возвращались по ряду программ, добавляли средства. В итоге мы вышли на 243 миллиардов, и основная задача, которую мы ставили: отрасль должна получить не ниже этого года", — заявил Неверов.

Он также отметил, что по возможности необходимо добиваться увеличения и этих средств и выразил надежду, что данную позицию поддержит и отраслевое министерство. Еще один важный вопрос, по словам Неверова, связан с темой поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. По его словам, в "Единой России" будут требовать понятного подхода к распределению субсидий на сельское хозяйство.

"Мы хотим понятного подхода к распределению субсидий: с обязательным учетом природно-климатических зон. Мы хотим, чтобы это распределение было открытое, понятное, и договорились, что уже в ближайшее время пригласим министерство и с нашим контрольным комитетом, комитетом по регламенту рассмотрим, как распределяется и какая существует методика в распределении этих субсидий", — сказал он.

Кроме того, парламентарий отметил и необходимость "расширять возможности агролизинга и рассмотреть возможность дать сельхозпроизводителям право самим закупать эту технику, а не только финансировать машиностроение", а также расширять возможности выдачи кредитов под залог земель сельскохозяйственного назначения.

"Льготное кредитование. Это важный шаг. Доведение средств государственной поддержки до сельхозпроизводителей должно быть прозрачным, реально доступным и своевременным… И "Единая Россия" будет держать это на контроле. Мы считаем, что деньги нужны сегодня, а не когда вы уже живете по другим правилам, а деньги только потом приходят", — заявил депутат.

Еще одним важным и крайне болезненным вопросом, по словам Неверова, является подготовка кадров для отрасли.

"Одной из главных проблем в этом направлении является разница в финансовом обеспечении вузов Минсельхоза и Минобразования. Вы прекрасно знаете, в какой пропорции сегодня финансируются вузы. Но мы поставили и в постановлении Думы, и будем добиваться, чтобы разница эта была сокращена. Лучше, когда эти цифры станут одинаковыми. Это тема – номер один для нас, и в этом году мы будем добиваться ее решения", — заключил он.