Росстат сообщил о замедлении снижения реальных доходов россиян в августе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в августе замедлили снижение в годовом выражении до 0,3% с 1% в июле, за восемь месяцев упали на 1,2%, говорится в оперативном докладе Росстата.

Ведомство обновило данные по динамике показателя за предыдущий месяц: реальные располагаемые доходы населения, по обновленной статистике, в июле снизились на 1% (ранее Росстат сообщал о снижении на 0,9%). Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в августе 2017 года снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-августе 2017 года — на 1,2%", — говорится в документе статистического ведомства. В месячном выражении показатель вырос на 0,2%.

Сколько денег в месяц вам нужно для счастья? Ста тысяч рублей вполне достаточно

Миллиона хватит

Я не требовательный, мне зарплаты хватает

Сколько ни давай, все равно не хватит Результаты 52.8% Ста тысяч рублей вполне достаточно

20.0% Миллиона хватит

7.2% Я не требовательный, мне зарплаты хватает

20.0% Сколько ни давай, все равно не хватит Все опросы Голосовать

Реальные заработные платы, по оценке Росстата, в августе в годовом выражении выросли на 3,7%, в месячном снизились на 1%; их рост в январе-августе составил 2,9%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе, по оценке Росстата, составила 38,040 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель вырос на 7,1%, к июлю — снизился на 1,5%. В январе-августе номинальная зарплата выросла на 7,2%.

Реальные располагаемые доходы в январе 2017 года выросли на 8,2% в годовом выражении. Впоследствии они перешли к снижению: в феврале спад в годовом выражении составил 3,7%, в марте — 2,3%, в апреле — 7,4%. В мае и июне реальные доходы россиян росли на 0,1% и 0,2% соответственно, после чего вновь вернулись к спаду. По прогнозу Минэкономразвития, рост реальных располагаемых доходов по итогам 2017 года составит 1,2%.